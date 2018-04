Jornalistas se preparam para nascimento real em Londres As principais empresas de comunicação já procuram se instalar do lado de fora do hospital St.Mary''s, onde o primeiro filho do Príncipe William e de sua mulher Kate nascerá em meados de julho. Pequenas barracas estão sendo armadas para que os jornalistas acompanhem o nascimento do bebê real. O objetivo é encontrar um lugar para registrar o casal com a criança na saída do hospital.