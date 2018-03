José Bové é condenado a pagar multa de ? 3.000 O tribunal de Foix, no sul da França, condenou o líder antiglobalização José Bové a pagar multa de ? 3.000 por ter destruído um campo de cultivo de soja transgênica, em abril de 2000. Outros oito réus foram condenados a pagar multas de ? 400 cada por "colaborarem" com Bové na destruição da plantação de transgênicos da empresa Cetiom, financiada pelo governo francês. No entanto, Bové pode sofrer uma condenação ainda mais rígida, por ser reincidente.