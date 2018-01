José Bové entra no QG de Arafat O líder antiglobalização francês José Bové e o deputado ambientalista italiano Mauro Bulgarelli entraram hoje no quartel general do líder palestino Yasser Arafat, em Ramallah, acompanhados por outros três pacifistas e alguns médicos que levam comida e medicamentos, informaram representantes dos pacifistas italianos em Roma. Outro grupo de pacifistas italianos e franceses permanecem em frente ao edifício que abriga a residência e os escritórios de Arafat, que está cercado por militares israelenses.