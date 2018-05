José Ramón Machado, vice de Cuba, integra cúpula do Partido Comunista

Fidel no encerramento do congresso do Partido Comunista, em Havana

HAVANA - O vice-presidente cubano José Ramón Machado, de 80 anos, foi eleito nesta terça-feira, 19, o número dois de Raúl Castro na cúpula do Partido Comunista de Cuba (PCC), segundo a apuração da eleição, divulgada ao vivo por uma televisão local.

O presidente cubano, Raúl Castro, foi nomeado o novo líder do PCC, consolidando seu poder político para levar adiante um pacote de reformas econômicas com o qual tenta salvar o sistema socialista da ilha.

O general, de 79 anos, substitui o irmão e ex-presidente Fidel Castro, de 84 anos, como primeiro-secretário da única força política de Cuba. Fidel estava no comando do partido desde sua fundação, em 1965. Fidel Castro, enfraquecido por uma enfermidade, entregou a presidência em 2006 a Raúl, que era o segundo na linha de comando do partido também desde 1965.

Fidel reapareceu nesta terça-feira no encerramento do congresso do PCC. O ex-líder foi ao plenário, que o aplaudiu de pé. Ele estava vestido com uma roupa esportiva azul e tinha a ajuda de um acompanhante. Fidel deixa a cúpula do partido após 46 anos no comando

Raúl afirmou, após a eleição, que assume com o compromisso de defender o socialismo e "não permitir jamais o retorno do capitalismo" a seu país.

"Assumo minha última tarefa com a firme convicção e compromisso de honra que o primeiro secretário tem como missão principal e sentido de sua vida defender, preservar e continuar aperfeiçoando o socialismo e não permitir jamais o retorno do regime capitalista", enfatizou Raúl em seu discurso no encerramento do congresso.

Aliado

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse que "o socialismo é a única via para a salvação da humanidade", em uma mensagem enviada ao partido e lida durante o encerramento do congresso hoje.

Chávez destacou que "a força inspiradora" de Fidel Castro se consagrará na nova etapa que se inicia em Cuba a partir do VI Congresso do partido.

O venezuelano destacou ainda que "os cubanos manterão uma vida de lutas" e que o Partido Comunista será "material de estudo para todos os revolucionários da América e da humanidade".

"O império ianque está em um extrema da história e no outro os povos que não vão descansar até conseguirem a paz e a igualdade", finalizou Chávez em mensagem enviada ao PCC.

