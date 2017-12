Jospin anuncia candidatura à presidência na França O primeiro-ministro da França, Lionel Jospin, anunciou que é candidato à Presidência do país. Jospin, do Partido Socialista, tem 64 anos e deverá disputar com o presidente Jacques Chirac, de 69 anos, cuja candidatura à reeleição, pelo partido conservador Reunião pela República, já havia sido anunciada. A eleição terá primeiro turno em 21 de abril; caso seja necessário um segundo turno, deverá ser em 5 de maio. A França também realiza eleições para o Legislativo em junho.