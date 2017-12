Jospin é favorito para o 2º turno na França O primeiro-ministro Lionel Jospin venceria um suposto segundo turno das eleições presidenciais francesas contra o principal rival dele, o presidente Jacques Chirac, segundo duas novas pesquisas eleitorais realizadas depois do lançamento oficial da campanha dos dois candidatos. De acordo com levantamento da empresa Sofres, realizado entre 22 e 23 de fevereiro, Jospin venceria um segundo e decisivo turno das eleições com apertados 51% dos votos, contra 49% para Chirac. Entretanto, a mesma pesquisa mostra uma vitória de Chirac no primeiro turno, com 24% dos votos, seguido por Jospin, com 22%, Jean-Marie Le Pen, com 11%, e Jean-Pierre Chevenement, com 10%. Uma outra sondagem realizada no mesmo período pelo instituto IFOP apresenta o mesmo resultado para um suposto segundo turno: Jospin com 51%, e Chirac com 49%. Nesta pesquisa, Chirac obteria 23% dos votos contra 22% de Jospin no primeiro turno. As eleições presidenciais da França serão realizadas no dia 21 de abril. Se houver necessidade, um segundo turno ocorrerá em 5 de maio.