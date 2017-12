Jospin oficializa candidatura à presidência da França O Partido Socialista da França escolheu formalmente hoje, por maioria absoluta, o primeiro-ministro Lionel Jospin como seu candidato às eleições presidenciais. Jospin, que chegou ao Salão da Mutualidade, em Paris, a bordo de um carro alugado para sublinhar que se apresentava como candidato e não como primeiro-ministro, foi recebido por cerca de 1.500 partidários que gritavam "Jospin presidente!". Ao dirigir-se ao público, Jospin criticou o presidente Jacques Chirac, seu principal opositor no pleito do segundo trimestre. Ele afirmou que Chirac tem sido um presidente "inativo" nos cinco anos que ambos compartilharam o poder. Jospin também dirigiu suas críticas aos partidos de direita, que realizaram ontem uma reunião que subiu de tom quando o candidato François Bayrou, da União para a Democracia da França, começou a falar. A reunião, realizada na cidade sulista de Tolouse, foi convocada para desenhar uma estratégia de apoio à campanha de Chirac. "Aqueles que se chamam de simpatizantes de Chirac sempre tiveram divisões dentro de suas fileiras", afirmou Jospin. Jospin e Chirac são os principais candidatos para as eleições de 21 de abril, que poderá ter um segundo turno em 5 de maio. Pelo menos outros 17 político declararam suas intenções de competir, incluindo Bayrou, o líder da extrema direita Jean-Marie Le Pen e o esquerdista Jean-Pierre Chevenement.