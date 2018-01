Jospin pede fim do ciclo de vingança no Oriente Médio O primeiro-ministro da França, Lionel Jospin, pediu hoje o fim do ciclo de vingança que domina atualmente o conflito no Oriente Médio, e afirmou que os Estados Unidos deveriam voltar a se envolver nos esforços para se solucionar a crise. "Um lado se vinga com mortes. O outro lado se vinga com mortes", disse Jospin em uma entrevista à rádio France Inter. "Uma solução política é necessária", acrescentou. Jospin, que concorre às eleições presidenciais, expressou seu desapontamento com o fato de os Estados Unidos não se esforçarem para encontrar uma saída para a crise. "Os americanos devem se envolver de novo", disse Jospin. (O ex-presidente Bill) Clinton desempenhou um papel importante. Bush está em retirada e, por essa razão, há um vazio", afirmou, referindo ao atual presidente George W. Bush. O premier francês pediu também por um diálogo entre a Europa e os Estados Unidos de um lado e entre palestinos e o governo israelense de outro. "A atual política é obviamente falha, por que ela acaba com a esperança e nem ao menos resulta em segurança para os israelenses", afirmou Jospin.