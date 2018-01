Jospin renuncia ao cargo na França O primeiro-ministro francês, Lionel Jospin, esteve na manhã desta segunda-feira no Palácio do Eliseu para apresentar oficialmente sua demissão ao presidente reeleito, Jacques Chirac. Jospin, de 64 anos, disse, assim que foi derrotado no primeiro turno das eleições francesas, no último dia 21 de abril, que abandonaria a vida política após o segundo turno, que aconteceu neste domingo. Jospin foi primeiro-ministro por cinco anos, estabelecendo assim um recorde de longevidade no cargo. O presidente Chirac deve nomear rapidamente um novo primeiro-ministro que formará um gabinete e terá com principal missão preparar as eleições legislativas de junho. Os nomes mais cogitados são o de Jean Pierre Raffarin, de 53 anos, senador da Democracia Liberal, e Nicolas Sarkozy, de 47 anos, deputado da União pela República, partido de Chirac.