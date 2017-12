Jospin visita o Brasil esta semana O primeiro-ministro da França, Lionel Jospin, foi convidado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e estará no Brasil nesta semana. No encontro, que acontece entre os dias 5 e 7 de abril, serão discutidas as relações econômicas bilaterais, incluindo questões ligadas à agricultura, indústria e relações entre o Mercosul e a União Européia. Fernando Henrique e Jospin devem fazer ainda uma análise das negociações entre os blocos sul-americano e europeu, especialmente no segundo semestre de 2000, quando Brasil e França ocuparam as presidências do Mercosul e da União Européia. Também estão previstas a assinatura de acordos para a área cultural e a cooperação para a construção de uma ponte ligando a Guiana Francesa ao estado do Amapá.