Jovem aprisionada em porão sai do coma A filha mais velha de uma austríaca vítima de abusos do pai e aprisionada durante anos num porão saiu ontem do coma. Kerstin Fritzl, de 19 anos, foi internada sete semanas atrás com uma grave infecção. A doença de Kerstin levou a polícia a descobrir que Joseph Fritzl, de 73 anos, mantinha a filha Elizabeth, de 42, presa havia 24 anos num porão. Fritzl teve sete filhos com Elizabeth, incluindo Kerstin, um dos quais morreu dias após o parto.