Jovem apunhala a esmo 20 pessoas em Berlim Vinte pessoas foram feridas, com golpes de punhal, na noite de sexta-feira, por um jovem de 17 anos, em pleno centro de Berlim, após a festa de inauguração de uma estação ferroviária, informaram fontes policiais. O agressor, um jovem berlinense cuja identidade não foi divulgada, atacou indiscriminadamente todas as pessoas que encontrava pela rua, segundo as fontes citadas pela imprensa alemã. Ainda não se sabe o motivo dos ataques. O jovem foi detido pela polícia e os feridos levados em ambulâncias a hospitais berlinenses. Quatro deles se encontram em estado grave, segundo as fontes. O incidente ocorreu nas proximidades do Reichstag e da nova estação de trem, inaugurada pouco antes pela primeira-ministra Angela Merkel, numa grande festa com música e fogos de artifício. A nova "Hauptbahnhof" está situada no novo centro de Berlim, num ponto que era uma cicatriz visível da divisão da capital da Alemanha entre Oriente e Ocidente. Agora, a região faz parte do bairro governamental A poucos metros estão a chancelaria, o Reichstag e todos os edifícios relacionados ao trabalho parlamentar.