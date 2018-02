Jovem católico morre em Belfast Um jovem católico morreu e outras duas pessoas ficaram feridas na manhã desta segunda-feira em um tiroteio entre católicos e protestantes em Belfast, Irlanda do Norte. Nenhum grupo se responsabilizou pelo atentado, mas os católicos acusam a Associação de Defesa Ulster (UDA), que no ano passado declarou-se contra o acorde de paz de 1998. Na semana passada, dois policiais da Irlanda do Norte escaparam de um atentado a bomba e dois padres católicos também foram vítimas de violência na paróquia onde trabalham. Na próxima quarta-feira, o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, e o seu secretário para a Irlanda do Norte, John Reid, darão uma declaração sobre a continuação do processo de paz firmado em 1998 entre a maioria protestante e a minoria católica. O Exército Republicano Irlandês (IRA), responsável por pelo menos 1.500 mortes em 30 anos de conflito na Irlanda do Norte, emitiu na semana passada um pedido de desculpas às famílias das pessoas mortas durante as ofensivas do IRA.