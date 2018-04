Jovem chinês joga ácido sulfúrico em 18 colegas em um instituto

Um estudante de um instituto do sul da China feriu 18 companheiros de classe ao jogar neles ácido sulfúrico durante uma briga, informou a agência oficial Xinhua.

O jovem, de sobrenome Cai e cuja idade não foi revelada, foi detido após o fato e está sob custódia policial, destacou a informação. O incidente aconteceu no instituto Jiadong da cidade de Lufeng, na província de Cantão.

Cinco dos feridos apresentam queimaduras graves, em alguns casos em até 10% de sua pele, e segundo os médicos alguns deles sofrerão más-formações por toda a vida devido ao ataque.

Este tipo de fato é pouco frequente no país, embora em Hong Kong, território vizinho a Cantão, tenham acontecido nos últimos anos vários ataques com ácidos - jogados do ato de prédios em áreas muito movimentadas da cidade - nos quais centenas de pessoas ficaram lesionadas.