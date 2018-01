Jovem confessa ter posto bombas em caixas de correio Luke Helder, um estudante universitário de 21 anos, confessou ter depositado bombas caseiras em caixas de correio em cinco Estados americanos, informou a polícia federal dos EUA, o FBI. Usando um mapa, Helder apontou as cidades por onde espalhou oito bombas, em Illinois e Iowa, na sexta-feira passada. Helder, então, foi levado à prisão do condado de Washoe, onde chegou escoltado por quatro agentes federais. O jovem é acusado também de plantar bombas em Nebraska, Colorado e Texas, durante o final de semana, e admitiu ter produzido dezesseis artefatos em um quarto de motel próximo a Omaha (Nebraska). O próprio pai do suspeito e o alerta de um motorista permitiram a detenção de Helder, que é estudante de Artes e cantava em uma banda de música "punk", chamada Apathy. Helder, natural de Pine Island, Minnesota, foi detido ontem depois de uma perseguição automobilística em alta velocidade e de uma negociação por telefone celular com um agente do FBI e os pais do suspeito. O FBI havia informado na segunda-feira que as primeiras 16 bombas vieram certamente da mesma fonte. A 17ª, encontrada segunda-feira em Nebraska, era "bem parecida" com as 16 outras, segundo Mike Matuzek, gerente do Serviço Postal de Nebraska e sudoeste de Iowa. Um agente do FBI, Mark Mershon, disse que a 18ª bomba, descoberta segunda-feira no centro-sul do Colorado, era semelhante às demais. As bombas são fabricadas com canos de aço e baterias, e seriam detonadas ao serem tocadas. Segundo o chefe de polícia de Menomonie (Wisconsin), Dennis Beety, as autoridades emitiram um alerta depois que o pai de Helder, Cameron, chamou a polícia para revelar que uma carta de seu filho continha referências aos atentados. Quando os policiais conseguiram deter o automóvel de Helder, ele mostrou uma pistola, mas foi detido sem maiores incidentes. Uma outra pistola foi encontrada dentro do carro. Desde sexta-feira passada foram encontradas 18 bombas caseiras. Seis pessoas - quatro funcionários dos correios e dois residentes - ficaram feridas por bombas plantadas em Illinois e Iowa. Outras 12 que não explodiram foram encontradas mais tarde em Iowa, Nebraska, Colorado e Texas. Promotores federais em Iowa acusaram Helder por usar explosivos para destruir intencionalmente propriedades e por usar dispositivo destrutivo para cometer um crime violento. As acusações podem levar o suspeito à pena de prisão perpétua e ao pagamento de multas de até US$ 250.000.