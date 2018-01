Jovem crucificado está fora de perigo Um jovem de 23 anos foi encontrado semiconsciente pela polícia da Irlanda do Norte depois de ter sido crucificado na periferia de Belfast. Os investigadores descartaram motivações políticas no episódio e acreditam tratar-se de um acerto de contas entre grupos rivais especializados em roubos de veículos. No entanto, o estilo do ataque é similar aos métodos utilizados na Irlanda do Norte pelos grupos paramilitares. A vítima, identificada como Harry McCartan, é católica. McCartan foi encontrado em um bairro protestante de Dunmurry, a poucos quilômetros de sua residência, em Poleglass, na periferia de Belfast. O jovem está fora de perigo em um hospital.