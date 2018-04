Jovem de 14 anos sobreviveu à queda de avião no Índico

O vice-chefe do departamento de aviação civil do Iêmen, Mohammed Abdul Qader, disse que as caixas pretas do avião não foram encontradas e que é cedo para especular sobre as causas do acidente, mas El-Kaei disse que a empresa perdeu contato com seu escritório em Comores por causa do mau tempo. Segundo ele, os ventos eram de 61 quilômetros por hora. "O tempo estava muito ruim", disse, acrescentando que as condições climáticas atrapalharam o resgate. A ministra dos Transportes da França, Dominique Bussereau, disse que uma inspeção realizada em 2007 pela aviação francesa encontrou "várias falhas" na aeronave.

O avião com 153 pessoas a bordo caiu no Oceano Índico na noite de ontem. Havia 142 passageiros e 11 tripulantes a bordo da aeronave no momento do acidente. O voo era procedente de Sanaa, capital do Iêmen. A queda ocorreu pouco antes do pouso em Moroni, na ilha de Grand Comore. A maior parte dos passageiros a bordo era de Comores e retornava de Paris. O ministro de Relações Exteriores da França, Bernard Kouchner, informou que 66 passageiros possuíam passaporte francês.