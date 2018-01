Jovem de 21 anos morre de mordidas de tubarão Várias praias do estado australiano de Queensland (nordeste) estão fechadas neste domingo, depois que um tubarão atacou ontem uma jovem de 21 anos, que morreu no hospital em conseqüência dos ferimentos sofridos. O tubarão levou ambos os braços da mulher que nadava nas águas da ilha de Stradbroke. Embora tenha sido resgatada com vida e transferida com urgência para um hospital, os médicos não puderam salvá-la. As autoridades decidiram fechar as praias da região por precaução. Na ilha de Tasmânia, banhistas viram um tubarão enorme poucodepois do incidente em Queensland. Os ataques de tubarões nos mares que banham a Austrália são freqüentes e todos os anos provocam uma ou mais vítimas.