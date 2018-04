Jovem de 22 anos é indiciado por ataque contra deputada

O suspeito Jared Loughner foi descrito como 'perturbado'

O FBI informou que Jared Loughner, de 22 anos, foi formalmente acusado pelo ataque contra a deputada democrata Gabrielle Giffords em Tucson, no Estado do Arizona, que deixou seis mortos, entre eles uma criança de nove anos e um juiz federal, e 14 feridos.

Testemunhas disseram que Loughner disparou com uma arma semi-automática contra pessoas que participavam de um evento político liderado pela democrata, diante de um supermercado na cidade no sábado.

Giffords, que tem 40 anos, foi atingida na cabeça com um tiro à queima-roupa e levada para o Centro Médico Universitário de Tucson, a cerca de 15 quilômetros do local do ataque, onde está sendo tratada.

Um dos médicos responsáveis pela deputada americana afirmou no domingo que ela continua em estado crítico, mas está respondendo bem ao tratamento e que já consegue obedecer a comandos simples.

O cirurgião Peter Rhee disse que sua equipe estava "cautelosamente otimista" em relação ao estado de saúde de Giffords, mas não deu detalhes de como sua recuperação se daria e nem de possíveis sequelas. Segundo ele, a democrata se saiu bem em testes simples, como fechar a mão ou erguer um dos dedos.

O médico afirmou ainda que outro motivo para se acreditar na recuperação é o fato de a bala ter atingido apenas um dos lados do cérebro da deputada.

Terrorismo doméstico

Até o momento, pesam contra Loughner uma acusação de tentativa de assassinato de um membro do Congresso, referente ao ataque contra a deputada, duas de assassinato em primeiro grau, pelas mortes do juiz federal John Roll e do assistente de Giffords Gabe Zimmerman, e outras duas de tentativa de assassinato de dois outros assistentes da deputada.

Estas primeiras acusações são responsabilidade de promotores públicos federais, já que se referem a casos em que vítimas trabalham para o governo.

Gabrielle Giffords participava de um evento político quando foi alvejada

Autoridades estaduais devem apresentar ainda acusações relacionadas aos ataques contra as demais vítimas.

Loughner deve aparecer perante o tribunal nesta segunda-feira e pode enfrentar a pena de morte se for condenado.

De acordo com relatos de testemunhas, após atirar contra a deputada e outras pessoas que participavam do evento, Loughner terminou um pente de balas e, quando tentava recarregar, uma mulher tirou a munição de suas mãos.

A americana, que não foi identificada, ficou ferida e Loughner tentou recarregar novamente, mas não conseguiu porque a arma travou.

Ao tentar fugir, ele foi derrubado e contido por dois homens. Segundo a polícia, a tragédia poderia ter sido ainda pior se não fosse pela ação dessas pessoas.

A arma usada no ataque - uma Glock 19.9 mm - foi comprada legalmente em uma loja de esportes da cidade em 30 de novembro.

O diretor do FBI, Robert Mueller, afirmou que não foi descartada a possibilidade de indiciar Loughner também por terrorismo doméstico.

'Solitário e perturbado'

A polícia afirmou que o jovem tem "problemas mentais" e um "passado conturbado".

Ex-colegas também disseram que Loughner é "obviamente perturbado" e uma pessoa solitária.

Antes do crime, o acusado divulgou diversos vídeos, fotos e mensagens antigovernistas em sites como o YouTube e o MySpace.

Pouco tempo antes do ataque ele publicou um post na internet em que dizia: "Adeus, amigos. Queridos amigos, não fiquem bravos comigo".

Na tarde de domingo, o diretor do FBI confirmou que há indícios de que o suspeito teria participado, em 2007, de outro evento político liderado por Giffords.

"O episódio foi um ataque contra nossas instituições e contra nosso modo de vida", afirmou o diretor do FBI.

Tragédia

Mapa divulgado por Sarah Palin em 2010 mostra um alvo nos políticos que deveriam ser tirados do poder, caso de Griffords

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse que o incidente é uma "tragédia indescritível para todo o país" e pediu que um momento de silêncio em homenagem às vítimas seja observado nesta segunda-feira às 11 horas da manhã no horário de Washington, 14 horas no horário de Brasília.

O ataque acirrou ainda mais o debate político nos Estados Unidos sobre o tom agressivo de algumas campanhas políticas.

Uma das figuras mais populares do movimento conservador Tea Party, a ex-candidata republicana à vice-presidência Sarah Palin chegou a incluir Giffords em uma lista de políticos que o movimento deveria tentar remover do poder nas eleições de novembro.

Giffords acabou reeleita com uma diferença de apenas 4 mil votos sobre seu adversário republicano, apoiado pelo movimento conservador Tea Party.

A lista divulgada por Palin, composta por 20 nomes, vinha ilustrada com o desenho de uma mira telescópica, comum em algumas espingardas.

Na época, Giffords respondeu dizendo que "quando as pessoas tomam esse tipo de atitude (colocam miras em nomes de políticos), elas precisam ter em mente as consequências que tais ações podem acarretar." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.