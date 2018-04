Jovem de 24 anos é o 31º mineiro resgatado no Chile O chileno Pedro Cortéz, de 24 anos, foi o 31º mineiro a deixar a mina San José depois de ter passado 69 dias preso a cerca de 700 metros de profundidade. Os 33 mineiros ficaram presos durante 69 dias depois de um acidente ocorrido em 5 de agosto tê-los isolado no subterrâneo da mina San José, perto da cidade de Copiapó, no norte do Chile. A expectativa é de que o resgate de todos os 33 que ficaram presos seja concluído entre o fim da noite de hoje e as primeiras horas de quinta-feira.