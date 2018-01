Jovem é acusado de enviar e-mail ameaçador a Bush Um garoto de 14 anos foi acusado de enviar uma mensagem ameaçadora pelo correio eletrônico ao presidente dos EUA, George W. Bush, escrevendo em determinado trecho que iria assassinar o chefe de Estado. De acordo com a polícia, o e-mail foi enviado ao endereço eletrônico do presidente na Casa Branca. O serviço secreto rastreou a mensagem e chegou a um computador de Marion, Ohio, e procurava por um adolescente por causa dos erros gramaticais e ortográficos grosseiros encontrados na mensagem. Em resumo, o autor dizia na nota que iria matar o presidente. Agentes policiais e do serviço secreto interrogaram o garoto em Harding High School, onde é um calouro. De acordo com a polícia, ele admitiu ter enviado a mensagem para impressionar alguém com quem ele se comunicava pela Internet. O garoto contou à polícia que pretendia desfazer a ameaça enviando um outro e-mail com um pedido de desculpas. O jovem foi detido no reformatório do condado de Marion.