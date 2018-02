Jovem é condenada ao estupro no Paquistão Um conselho tribal paquistanês ordenou que uma jovem de 18 anos fosse estuprada por um grupo de muçulmanos a fim de castigar a família da moça depois que o irmão dela foi visto caminhando com uma garota de uma tribo de casta superior, denunciou hoje (02) a Comissão dos Direitos Humanos do Paquistão. A organização exige que todos os participantes da violação, que ocorreu em 22 de junho na aldeia de Meerwala, no sul da província de Punjab, sejam castigados. Segundo a polícia, o pai da moça denunciou à Justiça os quatro muçulmanos envolvidos no caso. A polícia informou também ter detido oito familiares dos suspeitos, que fugiram, para pressioná-los a se entregar. "Não economizaremos esforços para fazer Justiça", disse o agente policial Malik Saeed. De acordo com a vítima, a tribo mastoi exigiu o castigo depois que o irmão dela, de 11 anos, da casta gujar, considerada mais baixa, foi visto caminhando sem a companhia de um adulto com uma garota mastoi. O conselho mastoi ordenou, então, a violação da irmã do garoto gujar para vingar a honra da tribo. A vítima disse que foi levada a uma cabana e estuprada repetidamente enquanto centenas de homens permaneciam do lado de fora aplaudindo e gritando. O Paquistão conta com uma tradição de justiça tribal para julgar os delitos contra a dignidade e a honra. A comissão de direitos humanos pediu a abolição imediata de tal direito.