Jovem é condenado por racismo nos Estados Unidos

Os jurados, todos brancos, consideraram que Michael Jacques foi culpado de várias acusações no incêndio da igreja Macedônia de Deus em Cristo, em Springfield. Ele poderá ser sentenciado a uma pena entre 10 e 60 anos de prisão. Os promotores disseram que Jacques e dois amigos são racistas que estavam aborrecidos com a eleição do primeiro presidente negro dos Estados Unidos.

O advogado e a família de Jacques alegaram que ele não é racista e confessou o incêndio à polícia, durante interrogatório, porque sofria com a interrupção de um medicamento. As informações são da Associated Press.