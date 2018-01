Jovem é crucificado na Irlanda do Norte Um jovem de 23 anos, atendido hoje em um hospital norte-irlandês, foi atacado por desconhecidos que o crucificaram a estacas de madeira, durante esta madrugada, em Seymour Hill, arredores de Belfast. Segundo informação da polícia, Harry MacCartan tinha as mãos pregadas e sofreu ferimentos no rosto e nas pernas. A polícia da Irlanda do Norte qualificou o ataque de "bárbaro e particularmente brutal". O pai do jovem, Henry, disse que viu pela última vez o filho na sexta-feira, quando ele saiu de casa na localidade de Poleglass, perto de Belfast. "Foi impossível reconhecer o rosto. Tive de identificá-lo por uma tatuagem no braço", disse Heny MacCartan, que declarou desconhecer os motivos do ataque.