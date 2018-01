Jovem é morta e o coração arrancado pelo namorado Betsaida Eva Madera recusou o pedido de casamento do namorado no mês passado, exatamente no Valentine´s Day, que é o dia dos namorados nos Estados Unidos. Hoje, foi encontrada morta. Um golpe na garganta e um enorme buraco no peito, de onde o coração foi arrancado. Os policiais prenderam Wilfred Lopez, o namorado, logo depois de a família encontrar o corpo na sala de jantar do apartamento em que ela vivia, com os pais e a irmã. A tia de Wilfred, de 25 anos, telefonou para o serviço de emergência ao encontrar a nota de suicídio que ele deixara, contando que o rapaz tinha uma arma. A polícia conseguiu pegá-lo e ele confessou que havia matado Btsaida. No banheiro, foram encontradas facas ainda molhadas de sangue. O casal tinha um filho de 18 meses, que estava na creche quanto a mãe morreu. Segundo familiares, Wilfred nunca tinha sido violento com a namorada antes. Agora, ele será acusado por assassinato em segundo grau e posse de armas, segundo o porta-voz da polícia, sargento John Grimpel.