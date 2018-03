Jovem é preso ao tentar ver piloto de avião nos EUA Um passageiro de um vôo da American Airlines tentou entrar na cabine do piloto, foi contido por outros passageiros e o avião, um Boeing 767, acabou pousando sob escolta de dois caças F-16 da Força Aérea dos EUA. O jovem estava desarmado e foi detido pela polícia. De acordo com a emissora de TV MSNBC, o incidente aconteceu no vôo 1238, de Los Angeles para Chicago. Testemunhas disseram que o rapaz, que sofreria de distúrbios mentais, separou-se de seu pai, que o acompanhava, e tentou entrar na cabine do piloto. A porta estava fechada e outros passageiros detiveram o jovem. Alertada sobre um incidente a bordo de um avião comercial, a Força Aérea enviou dois caças F-16, que acompanharam o Boeing até que ele pousou no aeroporto O´Hare, em Chicago. Leia o especial