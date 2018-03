Jovem é preso com explosivos no Kuwait Autoridades kuwaitianas detiveram nesta quinta-feira um adolescente que transportava materiais explosivos em seu carro pelos arredores de um shopping center e de um edifício residencial onde vivem militares norte-americanos nos arredores da Cidade do Kuwait, informaram funcionários do governo local. Um jovem de 17 anos foi preso perto dos edifícios Alia e Ghalia, em Fintas, cerca de 25 quilômetros ao sul da capital kuwaitiana, disse um funcionário do Ministério de Interior do Kuwait sob condição de anonimato. Muitos militares norte-americanos estacionados no país árabe vivem ali, mas o número exato é desconhecido. O rapaz levava 10 coquetéis molotov no carro. Ele disse à polícia que recebeu pela Internet ordens provenientes do Paquistão para colocar os explosivos nos prédios. No entanto, aparentemente ele mesmo fez a denúncia, encostou o veículo e, quando abordado pela polícia, admitiu a existência de explosivos em seu carro. Mais tarde, o Ministério do Interior enviou um comunicado formal à imprensa local no qual dizia que os relatos de que um jovem teria "levado material explosivo para atacar o complexo residencial são totalmente infundados". No entanto, o comunicado informa que um jovem detido teria dito aos policiais que 10 coquetéis molotov estavam dentro de seu carro, estacionado perto do local. As divergências entre as informações oficiais e os relatos das fontes não puderam ser imediatamente apurados. Um funcionário da Embaixada dos Estados Unidos no Kuwait disse que a sede diplomática não tinha conhecimento de tal incidente.