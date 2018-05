Jovem é resgatado de correnteza na Austrália

Um homem foi resgatado de uma forte correnteza no Estado de Queensland, na Austrália. As fortes chuvas que atingem a região foram causadas pela passagem do ciclone tropical Tasha.

O jovem e um amigo tentavam atravessar um riacho quando a água começou a subir rapidamente.

Jovem é resgatado na Austrália.

O amigo conseguiu chegar à margem e chamar a equipe de resgate. Apesar de estar em choque e tremendo em frio, ele não sofreu nenhum ferimento mais grave.

Diversas cidades australianas continuam isoladas devido às chuvas, segundo as autoridades australianas.