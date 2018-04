Muitos estudantes estavam na escola secundária Aplington na hora do tiroteio, mas ninguém mais foi atingido além do treinador, disse Kevin Winker, diretor assistente da divisão de investigações criminais do Estado de Iowa. Winker disse que Becker foi detido em casa, sem oferecer resistência, numa área rural de Parkersburg, após a polícia receber uma chamada telefônica sobre o episódio.