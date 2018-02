Jovem marroquino é expulso a nado de Perejil/Leila Um jovem marroquino que tentava fincar uma bandeira de seu país na ilhota de Perejil/Leila foi obrigado a retornar ao continente - a cerca de 200 metros de distância - a nado, depois de ter sido expulso pelos militares espanhóis que tomaram o território. O jovem, que não foi identificado, chegou a Perejil/Leila nadando e se esquivando da vigilância de navio marroquinos e espanhóis que controlam a área, informaram fontes militares do Marrocos. A imprensa marroquina informou que cerca de 200 veículos militares foram enviados ao litoral em frente à ilha em disputa. O Marrocos afirmou que rechaçará qualquer negociação com a Espanha enquanto as forças do país europeu estiver na ilha.