Jovem mexicana retornará a seu país sem ter presenciado casamento real

MADRI - A mexicana Estibalis Georgina Chávez voltará "muito chateada" a seu país, após ter fracassado em sua segunda tentativa de viajar para Londres com o objetivo de assistir ao casamento do príncipe William e Kate Middelton. A adolescente foi barrada pela segunda vez pelas imigração britânica e voltou para Madri.

"Não me deixaram entrar. Me disseram que nada tinha mudado e que entre a primeira vez que tentei e agora deveriam ter passado um prazo mínimo de duas semanas. Eu não sabia, não tinham me avisado", explicou Estibalis em entrevista telefônica à Efe.

A jovem mexicana assegurou que se sente "super triste" e que "chorou muito" ao assistir ao casamento real pela televisão e perceber que finalmente "não conseguiu estar ali".

"Não sei como vou retornar ao México. Não tenho dinheiro suficiente nem para me manter em Madri até o dia 7 de maio (data do bilhete de volta). Nem sequer sei onde vou passar a noite hoje", se lamentou.

A fracassada aventura de Estibalis começou em fevereiro na Embaixada britânica no México, onde permaneceu 16 dias em greve de fome para solicitar que a ajudassem a viajar para Londres.

A sorte bateu a sua porta graças a um compatriota, Octavio Fitch Lazo, que após ler sua história no jornal decidiu ajudá-la e bancou as despesas da viagem até Reino Unido.

No último sábado, 23, a jovem desembarcou no aeroporto de Londres, mas foi devolvida a Madri pelas autoridades britânicas que exigiram que a mexicana tivesse 500 euros e um alojamento na capital britânica.

A jovem não tardou para conseguir a quantidade solicitada e uma direção fixa em Londres e voou de novo, nesta quarta-feira, 27, ao Reino Unido, onde foi devolvida pela segunda vez a Madri.

Agora, Estibalis pensa em ligar para a embaixada mexicana na capital espanhola "embora não acho que possam solucionar minha situação atual" e descarta a possibilidade de pedir ajuda financeira para seu pai.