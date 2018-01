Jovem morre em 3º incidente com míssil perdido no Irã Um jovem iraniano foi morto por um míssil perdido que atingiu o sudoeste do Irã, numa área próxima à fronteira com o Iraque. Segundo o parlamentar Mohammad Kianoush, o míssil foi, aparentemente, disparado pelas forças anglo-americanas. Esse foi o terceiro incidente no Irã com mísseis perdidos desde o início, há três semanas, da guerra liderada pelos Estados Unidos contra o Iraque. De acordo com o parlamentar, que representa Ahvaz, capital da província do Khuzestão, o míssil caiu no distrito de Khosrowabad, na perfiferia de Abadan, uma cidade portuária perto da fronteira. Não há detalhes disponíveis sobre a vítima. Veja o especial :