Jovem morre em trem de aterrissagem de avião francês Um jovem de Camarões de 23 anos foi encontrado morto, nesta terça-feira, no trem de aterrissagem de um avião da Air France que havia chegado nesta segunda do Brasil ao aeroporto parisiense de Roissy. A informação foi divulgada pela polícia do aeroporto, que indicou que o homem possuía documentos de identidade. O cadáver só foi descoberto nesta terça, no trem de aterrissagem de um Airbus A340, após um vôo Paris-Rio-Paris. Segundo a polícia, o jovem morreu de frio. Infraero, Polícia Federal e Air France não tinham nesta terça-feira maiores informações sobre o cadáver do jovem encontrado no trem de aterrissagem de um avião Airbus A-340 que pousou no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, vindo do Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa da Infraero, que administra o Aeroporto Antônio Carlos Jobim, de onde partem os vôos internacionais do Rio de Janeiro, as autoridades aeronáuticas francesas não fizeram contato e não cabe às autoridades brasileiras tomar qualquer qualquer atitude, já que o avião é considerado território francês e não se sabe onde o homem teria embarcado. A Air France não informou qual era a procedência do avião antes de vir para o Rio e e se limitou a divulgar a seguinte nota: ?O corpo de um homem de 23 anos, natural de Camarões, foi descoberto na manhã de hoje, 30 de julho, dentro do compartimento direito do trem de aterrissarem, de um Airbus A-340 da Air France, que aterrissou ontem, às 14h26, horário local, no aeroporto Roassy Charles de Gaulle, em Paris, proveniente do Rio de Janeiro. As investigações para determinar de que forma o passageiro clandestino teve acesso ao avião estão sendo efetuadas.?