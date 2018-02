Jovem morto em St. Louis foi baleado pelas costas

A morte de Myers em 8 de outubro desencadeou uma onda de protestos similar às realizadas após a morte de Michael Brown, também de 18 anos, no subúrbio de Ferguson, em St. Louis. Ambas as vítimas eram negras e foram mortas por policiais brancos.

Advogados da família de Myers afirmam que o laudo sugere que ele estava correndo do policial durante o confronto fatal.

Wecht afirmou que Myers foi atingido oito vezes, sendo seis tiros na parte de trás do corpo. A polícia afirmou que o jovem atirou primeiro no policial. De acordo com Wecht, havia resíduos de pólvora no jovem.

O policial que atirou em Myers estava fora de serviço na área próxima ao Jardim Botânico de Missouri. O chefe da polícia de St. Louis, Sam Dotson, afirmou que o policial suspeitou de Myers quando ele e outro homem começaram a correr. Evidências balísticas mostram que Myers deu três tiros, de acordo com Dotson. Fonte: Associated Press.