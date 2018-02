Jovem obcecado por vampiros é acusado de matar idosa Um jovem obcecado por vampiros matou uma vizinha idosa e bebeu seu sangue por acreditar que isto o faria imortal, acusou a promotoria nesta terça-feira na abertura de um processo por homicídio. O jovem de 17 anos, cuja identidade não pode ser revelada por questões legais, é acusado de matar a viúva Mabel Leyshon, de 90 anos, em sua casa na cidade de Llanfair, no norte do País de Gales, no último dia 24 de novembro. Ele nega a acusação.