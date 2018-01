Jovem palestino é morto por soldados israelenses Soldados israelenses mataram na madrugada desta segunda-feira um palestino de 19 anos ao sul da Faixa de Gaza, informou a Rádio Israel. As tropas entraram com 15 tanques e escavadeiras no território autônomo palestino e destruíram várias casas. No vale do Jordão, o exército está em estado de alerta depois de receberam informações de que seis extremistas palestinos teriam entrado na região. Reunião: Palestinos e israelenses voltam a conversar nesta segunda-feira sobre um cessar-fogo. Uma proposta foi feita pelo enviado norte-americano Anthony Zinni, mas não foi aceita pelos serviços de segurança de ambos os lados. Fora isso, Israel discutirá também a possível concessão ao presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, de sair de Ramallah para participar da cúpula da Liga Árabe que começa nesta quarta-feira em Beirute, no Líbano.