Jovem passa 30 dias com escorpiões A jovem malaia Malena Hassan impôs uma inusitada marca em seu país: passou 30 dias dentro de uma redoma de cristal na companhia de 2.700 escorpiões. "Realizei o sonho de minha vida", disse Hassan, de 24 anos. "Como malaia que sou, sinto-me feliz e orgulhosa de ter conseguido esta marca". O recorde foi estabelecido em uma exibição no museu de Kota Bahru, no Estado de Kelantan.