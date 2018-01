Jovem que bateu em Charles com flor pode pegar 20 anos de cadeia A jovem que nesta quinta-feira bateu no rosto do príncipe Charles, herdeiro do trono britânico, com uma flor, pode ser condenada a 20 anos de prisão, informaram, nesta sexta-feira, autoridades judiciais da Letônia. A legislação local pune severamente os cidadãos que agridem personalidades estrangeiras em visita oficial ao país. A jovem, de 16 anos, disse que estava protestando contra o bombardeio do Afeganistão.