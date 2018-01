Jovem sacou arma antes de ser ferido, diz polícia de Ferguson; veja vídeo

FERGUSON - Autoridades americanas divulgaram nesta terça-feira, 11, um vídeo do tiroteio ocorrido no último domingo em Ferguson, Missouri, que mostra o jovem negro Tyrone Harris, de 18 anos, sacando uma pistola antes de ser atingido por policiais.

As imagens, gravadas por uma câmera de segurança, mostram o momento em que Harris saca a arma e começa a fugir do local em meio ao caos que marcou o fim das manifestações após um ano da morte do afro-americano Michael Brown pelas mãos de um policial branco.

Não se sabe o motivo que levou os manifestantes a correrem e se esconderem atrás dos carros, já que o vídeo não tem som. A cidade ainda mantém estado de emergência.

Harris permanece em estado crítico desde que foi atingido por agentes, que garantem que o jovem abriu fogo contra eles. A versão contradiz o que foi dito por testemunhas e parentes de Harris. Eles alegam que o jovem disparou contra o carro dos agentes à paisana, e depois foi perseguido a pé pelos policiais, que começaram a disparar.

Os quatro agentes envolvidos no caso foram suspensos de suas atividades até que terminem as investigações. De acordo com registros do tribunal de St. Louis, Harris é acusado de roubo de veículo, roubo de arma de fogo e resistência à prisão. Ele está em liberdade após o pagamento da fiança e aguarda julgamento.

Dois tiroteios no arredores do epicentro dos protestos também foram registrados no domingo. Grupos de jovens trocaram mais de 40 tiros com a polícia e dois deles ficaram levemente feridos.

Desde o início das manifestações no sábado, mais de cem pessoas foram presas em Ferguson. /EFE e REUTERS