Jovem se suicida no Ponto Zero em protesto à vitória de Bush Um jovem americano de 25 anos suicidou-se com um tiro na cabeça onde existia o World Trade Center, aparentemente em protesto contra a reeleição do presidente George W. Bush. O corpo de Andrew Veal, de Athens, Geórgia, foi encontrado na manhã de sábado no chamado "Ponto Zero", área de entrada proibida. Uma pistola foi encontrada ao lado do corpo, mas nenhuma nota de suicídio. A mãe do rapaz informou que o filho estava profundamente perturbado com a vitória de Bush e deixara Athens com destino a Nova York. Ele trabalhava num laboratório de computação da Universidade da Geórgia. "Estou absolutamente convencida de que tratou-se de um protesto", opinou Mary Anne Mauney, supervisora de Veal no laboratório. "Foi simbólico" o local escolhido. A polícia investiga como Veal conseguiu pular as altas cercas e entrar no local onde estavam erguidas as torres gêmeas, destruídas nos ataques de 11 de setembro de 2001.