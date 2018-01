Jovem suicida-se após manter dois reféns por horas Um jovem de 17 anos suicidou-se hoje com um tiro na cabeça depois de ter mantido um professor e uma jovem de 15 anos como reféns durante cinco horas em uma escola na cidade de Caro, no Estado norte-americano de Michigan, informou a polícia local. Durante as negociações com a polícia, o jovem, cuja identidade não foi revelada, libertou ambos os reféns, mas não se rendeu. Depois, fez alguns disparos para o ar e, em seguida, suicidou-se.