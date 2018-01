Jovem tenta embarcar em avião com faca e é preso nos EUA Um jovem de 21 anos da localidade de Hamtramck, no Estado de Michigan, foi preso após ser acusado de tentar embarcar em um avião com destino ao Iêmen com uma faca dentro de um livro. As autoridades de Michigan comunicaram neste domingo o fato ocorrido quinta-feira no Aeroporto de Detroit, capital do Estado. Mohammed Ghanem, natural do Iêmen e que vive nos Estados Unidos, tinha só a passagem de ida para seu país de origem e foi preso no sábado, disseram as citadas fontes. O porta-voz do aeroporto, Michael Conway, declarou que a faca estava "engenhosamente colocada no livro" quando foi detectado por funcionários da Administração de Segurança no Transporte dos EUA. O advogado de Ghanem, Nabih Ayad, disse a um meio de comunicação local de Detroit que alguém tinha colocado a faca no interior do livro e que seu "cliente não sabe de onde ela tinha vindo". Caso seja acusado formalmente, Ghanem pode pegar até 10 anos de prisão. Ghanem trabalha como ajudante de garçom em Hamtramck.