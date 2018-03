Jovem tibetana se imola com fogo na China central O grupo de defesa dos ativistas tibetanos Free Tibet disse nesta terça-feira que uma mulher de 26 anos morreu após atear fogo a si própria na província de Gansu, na China central. Segundo o grupo, a jovem Dolkar Kyi se imolou no monastério budista de Tso nesta terça-feira. O incidente ocorre logo após mais uma autoimolação de ativista tibetano, um homem que se matou com fogo na segunda-feira na província chinesa de Sichuan. O Free Tibet identificou o ativista como Lobasang Tsultrim, um monge de 21 anos do monastério de Kirti.