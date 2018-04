Jovem vista com capitão diz estar apaixonada A jovem moldava Domnica Cemortan, vista em companhia do capitão do cruzeiro Costa Concordia, Francesco Schettino, na noite do naufrágio, disse ontem em depoimento estar apaixonada por ele. "Eu o amo. Não é justo que destruam sua imagem. Todos estão contra ele", declarou a bailarina, segundo o jornal La Stampa. Ela defendeu a atuação de Schettino no acidente. O capitão, de 52 anos, casado e com uma filha, encontra-se em prisão domiciliar acusado de homicídio culposo múltiplo, abandono de navio e naufrágio.