Jovem vista junto a capitão Schettino diz estar apaixonada por ele

Domnica fez estas declarações no interrogatório de quase cinco horas ao qual se submeteu na quarta-feira perante os investigadores que cuidam do caso e que teve o conteúdo divulgado pela imprensa italiana.

Segundo o jornal La Stampa, a jovem moldava admitiu que se encontrava na ponte de comando como convidada de Schettino na noite da colisão e declarou: "Sim, estou apaixonada pelo capitão".

"Eu o amo, não é justo destruir sua imagem. Todos se colocaram contra ele", declarou esta ex-bailarina de 25 anos e funcionária da companhia Costa Cruzeiros, proprietária da embarcação naufragada.

A presença de Domnica no navio deu lugar a muitas especulações sobre quem ela era e o que fazia na sala adjacente à ponte de comando no momento do choque, mas ela mesma quis se livrar de todos os rumores ao afirmar ao jornal Corriere della Sera dia 20 de janeiro que não era amante de Schettino.

Durante o interrogatório desta quarta-feira, Domnica continuou defendendo a atuação do comandante na noite do acidente, como já tinha feito em outras ocasiões, nas quais classificou Schettino como "herói", e afirmou que ele fez tudo o que foi possível para salvar os passageiros que viajavam no navio.

Schettino, de 52 anos, casado e com uma filha adolescente, se encontra em prisão domiciliar acusado de homicídio culposo múltiplo, abandono do navio e naufrágio.

Até agora, são 17 os mortos pelo naufrágio do Costa Concordia, enquanto cerca de 15 pessoas continuam desaparecidas.