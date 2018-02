Jovens católicos antiaborto protestam em hospitais de Toronto Grupos de jovens católicos que participam da Jornada Mundial da Juventude, em sua maioria americanos do movimento "Pro Life", estão se concentrando em frente a hospitais de Toronto que praticam aborto, coincidindo com a presença na cidade do Papa João Paulo II. Temendo atos de fanatismo que derivem em violência, o diretor de uma clínica privada escreveu uma carta aberta ao pontífice, suplicando-lhe que utilize um tom moderado ao abordar o tema do aborto durante a vigília e a missa que encerrarão a Jornada Mundial da Juventude. Henry Morgentaler, médico e responsável por um centro de saúde na Hillsdale Avenue, em Toronto, lembrou que há alguns anos grupos antiaborto nos EUA e Canadá mataram ou feriram médicos que praticavam abortos. "Nos últimos anos, houve menos violência - escreve Morgentaler a João Paulo II - e eu espero que esta tendência continue e não se inverta". "Espero - prossegue o médico, dirigindo-se ao Papa - que Vossa Santidade denuncie o aborto aqui em Toronto, como habitualmente o faz em suas viagens.? Em outro trecho da carta, o médico afirma: ?Espero que fale em termos moderados e respeitosos sobre as opiniões daqueles que consideram que o aborto é uma escolha das mulheres, que deve ser respeitada pelo Estado e pelos médicos". Na quinta-feira, pequenos grupos de americanos antiaborto, respondendo a uma convocação distribuída pelo quartel-general da Jornada montado na Exhibition Place, postaram-se diante de algumas clínicas onde se praticam abortos portando cartazes contra o que chamam de "assassinos de crianças" e rezando. Não houve tumultos, mas algumas associações que defendem a livre escolha das mulheres denunciaram o clima de intimidação e pediram à polícia que intervenha com mais decisão. Morgantaler disse confiar no senso de responsabilidade do Papa. "Se Vossa Santidade condena o aborto - escreveu - em termos de assassinatos de crianças, de massacre de seres humanos inocentes e de holocausto dos não-nascidos, corre o risco de incitar a novos atos de violência contra os médicos que ajudam as mulheres a abortar".