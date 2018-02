Jovens cubanos vão ao Canadá e decidem não regressar Um grupo de 23 jovens católicos que participaram da XVII Jornada Mundial da Juventude no Canadá "decidiram não regressar ao país", confirmou hoje o porta-voz da Conferência dos Bispos Católicos de Cuba, Orlando Márquez. "Este acontecimento deixou um sabor amargo no resto da delegação", admitiu Márquez em uma nota à imprensa. Um grupo de 200 jovens católicos de onze dioceses de Cuba partiram para o Canadá a fim de participarem da Jornada Mundial da Juventude presidida pelo papa João Paulo II em Toronto. Os jovens saíram de Cuba na quinta-feira, 18 de julho, acompanhados de quatro bispos, vários sacerdotes e religiosas que trabalham na Pastoral da Juventude em Cuba, dirigida pelo bispo-auxiliar de Havana, Salvador Riveron. Da Jornada presidida pelo pontífice participaram cerca de meio milhão de jovens de 150 países. João Paulo II visitou Cuba durante quatro dias em janeiro de 1998 e rezou uma missa na emblemática Praça da Revolução em Havana, assistida por cerca de 1 milhão de pessoas, entre elas o presidente Fidel Castro, acompanhado do prêmio Nobel de Literatura, o colombiano Gabriel García Márquez. A autorização concedida aos jovens cubanos para irem ao encontro de João Paulo no Canadá foi interpretada como um gesto positivo por parte do governo cubano em relação à Igreja local e ao Vaticano.