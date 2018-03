Jovens de Knoxville protestam contra "guerra racista" Um grupo de jovens foi desalojado nesta segunda-feira do Auditório Cívico da cidade de Knoxville, no Estado americano de Tennessee, por protestar contra o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, que ali pronunciava um discurso. "Não lutaremos em sua guerra racista", gritaram os jovens, antes de serem retirados do auditório por agentes de segurança, enquanto outros espectadores tentavam fazê-los calar-se. Bush precisou levantar a voz para se fazer ouvir em Knoxville, cidade-símbolo do voluntariado policial, que se orgulha de sua Academia de Polícia. Exatamente a polícia da cidade de Knoxville adotou como modelo a proposta lançada por Bush em seu discurso sobre "O Estado da União" de janeiro passado, reforçando sua força de segurança de rápida intervenção com a incorporação de voluntários.