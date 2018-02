Jovens discutem futuro do mundo em fórum em Londres

Um grupo de 15 brasileiros participou em Londres de um fórum que reuniu jovens de todo o mundo com o potencial de se tornarem líderes no futuro, a fim de discutir liderança e como exatamente o futuro deve ser.

O evento One Young World ("Um Mundo Jovem", em tradução livre), que teve sua primeira edição na terça-feira e nesta quarta-feira, reuniu cerca de mil jovens de 110 países.

Em comum, eles tinham o fato de terem até 25 anos e a vontade de mudar o mundo em que vivem.

"O mundo está ficando mais jovem, enquanto que os problemas enfrentados por nós ficam mais críticos a cada dia", disse o criador do fórum, David Jones.

"Mas o poder da mídia social para encontrar vozes jovens e reunir ideias inovadoras significa que, pela primeira vez, a juventude mundial pode ter um papel importante em moldar o futuro de seu mundo."

Brasileiros

Os representantes do Brasil atuam em diferentes áreas.

O médico recém-formado Guilherme Lopes Pinheiro Martins, por exemplo, realizou um projeto comunitário de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis enquanto estava na faculdade.

"Eu acho que pequenas ações para atingir poucas pessoas futuramente podem se tornar muito grandes e atingir muita gente", disse ele.

Rafael Ballestrin, estagiário de comunicação coorporativa, disse que a sensação no fórum era de que os jovens de hoje em dia querem tirar suas ideias do papel e fazer suas vozes serem ouvidas por aqueles que estão no poder.

Para garantir que as discussões fórum não fiquem mesmo só na teoria, os jovens que vieram para Londres votaram resoluções propondo mudanças em seis áreas: clima, negócios, mídia, saúde, religião e política.

As resoluções foram escritas a partir das conclusões tiradas de uma pesquisa realizada previamente com 16 mil jovens de quase 40 países.

