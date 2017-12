Jovens iranianos protestam em frente à embaixada britânica Cerca de 700 estudantes universitários partidários do presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, fizeram uma manifestação nesta quinta-feira, 22, em frente à embaixada britânica em Teerã, para expressar seu apoio ao plano nuclear iraniano. Os manifestantes gritaram palavras de ordem contra os EUA, Reino Unido e Israel, e queimaram a bandeira deste último país antes de ir para as embaixadas da Itália, Vaticano e França na capital do país, segundo a agência de notícias Fars. "Não há Deus maior que Alá. Alá é o maior", "Morte a Israel" e "Morte aos EUA", gritavam os estudantes, que, além disso, gritavam palavras de ordem a favor da unidade entre muçulmanos sunitas e xiitas. Alguns deles estavam com o "Kafan", uma tela branca com a qual os muçulmanos envolvem o cadáver dos mortos antes do enterro. O protesto coincide com o aniversário do atentado de 22 de fevereiro passado contra um mausoléu xiita na cidade iraquiana de Samarra, ao norte de Bagdá, ação que gerou uma onda de violência inter-religiosa que custou a vida de milhares de iraquianos. Os estudantes, na maioria membros do Basij, um grupo de jovens leal ao regime xiita conservador de Teerã, terminaram seu protesto com "a reza da unidade" no campus da Universidade de Teerã.